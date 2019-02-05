2019-02-05T18:00:21+03:00
Общество

На Тамбовщине росгвардейцы вернули матери пропавшего сына-аутиста

Подростка нашли у родственников
Ксения АЛЕШИНА
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В Моршанске 38-летняя местная жительница несколько часов разыскивала 16-летнего сына, страдающего аутизмом, который ушел из дома и не вернулся. Отчаявшись, женщина обратилась за помощью к экипажу вневедомственной охраны Росгвардии, осуществляющего патрулирование улицы Лотикова.

Узнав приметы подростка, его поиском занялись прапорщик полиции Антон Юдин и сержант полиции Константин Овчинников. По информации пресс-службы Тамбовской Росгвардии, мальчика через полчаса нашли у родственников по улице Красноармейской целым и невредимым. Сын был передан родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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