2019-02-05T17:43:12+03:00
Общество

Тамбовская прокуратура требует оборудовать автобусы №45 подъемниками для инвалидов

Этим должна занять организация-перевозчик
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратура Октябрьского района выявила нарушение в работе автотранспортной организации ООО «Автовокзал Сервис плюс». Установлено,что с ней был заключен договор на осуществление пассажирских перевозок по маршруту № 45 «ст. Динамо-а/в Тамбов». Проверка показала, что автобусы на этом маршруте не оборудованы специальным подъемником для посадки и высадки пассажиров с расстройствами опорно-двигательного аппарата. При этом в соответствии с Федеральными законами «О социальной защите прав инвалидов в Российской Федерации» и «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» такого быть не должно.

- Неисполнение ООО «Автовокзал Сервис плюс» требований действующего законодательства в части обеспечения транспортной доступности маломобильных групп населения приводит к нарушению их прав, создает затруднения в их передвижении, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Тамбовской области.

Прокуратурой в адрес руководителя организации-перевозчика было внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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