2019-02-05T17:27:22+03:00
Общество

В Тамбове 12 февраля торжественно откроют памятник погибшим воинам-афганцам

Участие в мероприятии примут порядка 500 человек
Ксения АЛЕШИНА
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Памятник увековечил имена 96 тамбовчанПамятник увековечил имена 96 тамбовчан
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Мемориал воинам-землякам, погибшим в Афганистане, готов к открытию. Известно, что оно состоится 12 февраля в 10:00, накануне 30-летия вывода войск из Республики. Затем ветеранов приглашают на концерт в драматический театр.

- В планах подготовить парковочную площадку, определиться с расстановкой всех участников мероприятия - в открытии памятника заявлено не менее 500 человек, подготовка концертной программы. Также председатель областной Думы Евгений Матушкин особо отметил, что памятник в вечернее время должен иметь яркую подсветку, - комментируют в пресс-службе Тамбовской областной Думы.

Напомним, что памятник установили на улице Мичуринской, перед зданием ТГТУ. Он увековечил имена 96 тамбовчан, трое из которых пропали без вести при исполнении воинского долга. Идея его создания принадлежит активистам тамбовского «афганского движения». Мемориал был возведен за счет денежных пожертвований тамбовчан, ветеранов афганской войны, руководителей предприятий и сельхозорганизаций. Более одного миллиона рублей внесли депутаты Тамбовской областной Думы. В итоге удалось собрать около пяти миллионов рублей.

- Гранитные стелы представляют собой разлом двух вертикальных плит темного и светлого цветов с черным тюльпаном - символом скорби и боли. Десять плит у мемориала символизируют десять лет войны, - добавили в Думе.

Фото: Тамбовская областная Дума

ИСТОЧНИК KP.RU

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