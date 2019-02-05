Новая школа в Тамбовской области останется пустой?

СЕГОДНЯ 17:01 2019-02-05T17:01:48+03:00

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Жители города Рассказово протестуют против закрытия третьего корпуса школы №3, расположенного на ул. Академика Маркова. Люди в массовом порядке обращаются на неофициальный сайт губернатора Тамбовщины Александра Никитина, с просьбой сохранить учебное учреждение. По словам родителей школьников, в качестве альтернативы учеников корпуса со следующего года переводят в новую школу - МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех», которую построили в микрорайоне Арженка на ул. Гоголя. Инновационное учебное учреждение рассчитано на 900 учеников, а на его строительство потратили 845 миллионов рублей. Заработать современная школа должна с 1 сентября 2019 года.

Проблема в том, что новое здание расположено очень далеко от микрорайона, в котором живут «прикрепленные» к ней дети — ученики третьего корпуса 3-й школы. Ребятам придется преодолевать по 3-4 км, чтобы попасть туда.

- Наши дети в этом году идут в 1 класс. В ближайшую школу на ул.Академика Маркова документы не принимают, - жалуются Александру Никитину родители будущих «первачков». - Наш район отнесли к новой школе, которая расположена очень далеко (3,5 км пешком без тротуаров и по неосвещенным улицам) и добираться до неё очень сложно. Рейсового автобуса до школы нет. В другие школы нас тоже не берут, т.к. территориально мы относимся к новой, хотя есть еще 3 школы (1,1 – 1,7км), которые в разы ближе новой. Школу №3 собираются закрыть якобы на «капитальный ремонт», который начнется почему-то с 1 сентября и даты окончания ремонта нет. МБОУ СОШ № 3 - самая востребованная школа в нашем городе, именно поэтому в ней учатся в две смены. Как можно ее закрыть?

В администрации города Рассказово объяснили, что строительство новой школы должно решить очень важную задачу — ликвидировать в школах вторую смену. Третий корпус 3-й школы был перегружен, здесь во вторую смену обучались чуть меньше половины учеников. Оставлять часть школьников в старом здании, а часть — в новом, сочли нецелесообразным. Тем, кто категорически не согласен учится в «ИнТехе», предлагают перейти в другие корпуса МБОУ СОШ №3 или в МБОУ СОШ №4. В будущем власти обещают разработать новые маршруты, по которым к школе №5 пустят автобусы. Дороги и тротуары в районе улицы Гоголя отремонтируют в этом году. Контракт, стоимостью 36 миллионов рублей с подрядчиками уже заключен.

ИСТОЧНИК KP.RU