2019-02-05T16:03:01+03:00
Происшествия

17-летний подросток обворовал магазин в Тамбовской области

Молодому человеку грозит уголовная ответственность, кроме того, за его проступок придется отвечать и родителям
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

4 февраля вечером в дежурную часть поступила о краже продуктов питания из магазина на Липецком шоссе в Мичуринске. Молодой человек на глазах продавца и покупателей прошел мимо кассы с неоплаченными продуктами и, покинув помещение, скрылся в неизвестном направлении.

Выехавшей на место происшествия полицейские опросили свидетелей и по видеозаписи камер видеонаблюдения установили приметы подозреваемого. Им оказался 17-летний молодой человек, проживающий недалеко от магазина.

- Он был задержан и в ходе опроса признал свою вину. Похищенные продукты изъяты, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время стражи порядка решают вопрос о привлечении молодого человека к уголовной ответственности по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

- Ведется дальнейшее расследование на предмет его причастности к аналогичным преступлениям. Материальный ущерб магазину будет возмещен за счет его родителей, - отметили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новая школа в Тамбовской области останется пустой?
В Тамбовской области школьников и студентов протестируют на наркотики
Тамбовского должника по алиментам привлекут к уголовной ответственности
Тамбовских студентов всполошил пакет с дезодорантом
В Тамбове из здания ТГУ эвакуировали студентов юрфака
В Тамбове у пьяного пассажира аэропорта нашли марихуану
Тамбовский боксер стал лучшим в России по итогам 2018 года
В Тамбовской области 13-летняя девочка сбежала из дома
В Тамбовской области за неделю грипп подтвердился у 28 человек
В Тамбове столкнулись две легковушки: пострадал один из водителей
В 2018 году число новых бизнесов в России превысило число закрытых на 88%
Жителям Тамбовской области покажут «Неизвестную Германию»
Тамбовчанкам увеличили пособие по беременности и декретные