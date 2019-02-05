17-летний подросток обворовал магазин в Тамбовской области

СЕГОДНЯ 16:00 2019-02-05T16:03:01+03:00

Молодому человеку грозит уголовная ответственность, кроме того, за его проступок придется отвечать и родителям

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4 февраля вечером в дежурную часть поступила о краже продуктов питания из магазина на Липецком шоссе в Мичуринске. Молодой человек на глазах продавца и покупателей прошел мимо кассы с неоплаченными продуктами и, покинув помещение, скрылся в неизвестном направлении.

Выехавшей на место происшествия полицейские опросили свидетелей и по видеозаписи камер видеонаблюдения установили приметы подозреваемого. Им оказался 17-летний молодой человек, проживающий недалеко от магазина.

- Он был задержан и в ходе опроса признал свою вину. Похищенные продукты изъяты, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время стражи порядка решают вопрос о привлечении молодого человека к уголовной ответственности по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

- Ведется дальнейшее расследование на предмет его причастности к аналогичным преступлениям. Материальный ущерб магазину будет возмещен за счет его родителей, - отметили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU