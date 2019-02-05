Тамбовского должника по алиментам привлекут к уголовной ответственности

СЕГОДНЯ 15:11 2019-02-05T15:23:47+03:00

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Житель Мордовского района задолжал алименты на содержание своего ребенка. Деньги не выплачивал длительное время. На предупреждения судебных приставов внимания не обращал. Нигде официально не работал.

- В связи с длительным неисполнением требований исполнительного документа о выплате алиментов - должник был привлечен к административной ответственности. И ему было назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ. Однако к отбытию наказания мужчина не приступил и продолжал уклоняться от исполнения решения суда, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

В результате суд приговорил злостного неплательщика алиментов к аресту на трое суток. Помимо это в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

ИСТОЧНИК KP.RU