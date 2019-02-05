Тамбовских студентов всполошил пакет с дезодорантом

СЕГОДНЯ 14:46 2019-02-05T14:46:23+03:00

В пакете, из-за которого эвакуировали учащихся, ничего опасного не нашли Фото: Ксения АЛЕШИНА

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В Институте права и национальной безопасности ТГУ им Г.Р. Державина после обеда, 5 февраля, обнаружили подозрительный пакет. В связи с этим всех студентов и преподавателей эвакуировали. К счастью, спецслужбы не нашли в нем взрывоопасных веществ. По словам очевидцев, там находился дезодорант.

- По предварительным данным, пакет с личными вещами оставила студентка, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Отметим, что это не первый случай в областном центре, когда предметом общественного переполоха становятся «женские штучки». Например, в середине октября прошлого года, Тамбовский главпочтамт был оцеплен из-за издающей звуки посылки, в которой включилась находящаяся внутри электрическая машинка для педикюра.

ИСТОЧНИК KP.RU