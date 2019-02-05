2019-02-05T14:14:58+03:00
Происшествия

В Тамбове из здания ТГУ эвакуировали студентов юрфака

Причиной тому стал подозрительный пакет
Ксения АЛЕШИНА
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Эвакуация студентов института национальной безопасности и праваЭвакуация студентов института национальной безопасности и праваФото: Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовском государственном университете им Г.Р. Державина в корпусе, где находится Институт права и национальной безопасности, массово эвакуировали студентов и преподавателей. Как оказалось, в здании университета был обнаружен бесхозный пакет.

В корпусе нашли подозрительный пакет Фото: Ксения АЛЕШИНА

В корпусе нашли подозрительный пакетФото: Ксения АЛЕШИНА

Фото: Ксения АЛЕШИНА

- В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление происхождения данного пакета и нахождения в нем опасных веществ, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Как отмечают в полиции, в связи со сложившейся ситуацией в регионах, связанной с сообщениями о заминированных школах, больницах и других социальных объектов, тамовчане стали более бдительными — обращая внимания на подозрительные вещи, люди незамедлительно обращаются в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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