В Тамбове из здания ТГУ эвакуировали студентов юрфака
В Тамбовском государственном университете им Г.Р. Державина в корпусе, где находится Институт права и национальной безопасности, массово эвакуировали студентов и преподавателей. Как оказалось, в здании университета был обнаружен бесхозный пакет.
В корпусе нашли подозрительный пакетФото: Ксения АЛЕШИНА
Фото: Ксения АЛЕШИНА
- В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление происхождения данного пакета и нахождения в нем опасных веществ, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
Как отмечают в полиции, в связи со сложившейся ситуацией в регионах, связанной с сообщениями о заминированных школах, больницах и других социальных объектов, тамовчане стали более бдительными — обращая внимания на подозрительные вещи, люди незамедлительно обращаются в правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU