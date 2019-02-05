В Тамбове у пьяного пассажира аэропорта нашли марихуану
Возбуждено уголовное дело
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За нахождение в тамбовском аэропорту в нетрезвом виде полицейские задержали 40-летнего жителя областного центра. Мужчину доставили в дежурную часть, где во время досмотра у него обнаружили наркотики. Вещество изъяли и направили на экспертизу. Исследование показало, что им является марихуана общей массой 14,4 грамма.
- По данному факту отделением дознания Тамбовского ЛО МВД России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) , - сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по ЦФО.
ИСТОЧНИК KP.RU