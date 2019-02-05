Тамбовский боксер стал лучшим в России по итогам 2018 года

СЕГОДНЯ 12:18 2019-02-05T12:18:55+03:00

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В Анапе на заседании Федерации бокса России морщанца Илью Попова признали лучшим спортсменом по итогам 2018 года. Молодой человек занимается боксом с пяти лет и к сегодняшнему дню добился больших успехов.

В прошлом году парень занял первые места на III летних юношеских Олимпийских играх и на первенстве Европы среди юниоров 17-18 лет. Также он взял «серебро» на первенстве мира по боксу среди юниоров и юниорок. На данный момент Илья считается самым титулованным спортсменом Европы в своей возрастной категории.

- Победы спортсмена, а также его наставника и отца Алексея Попова поощряются на областном уровне. В частности, за успешные выступления на международных соревнованиях каждый из них в 2018 году получил денежные выплаты в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, ежемесячно из бюджета региона Илье выплачивается стипендия и зарплата – около 25 тысяч рублей. Преображается и зал в Моршанске, где тренируется титулованный боксер. Он оборудован новым рингом, необходимым спортинвентарем. В распоряжении Ильи Попова есть все, что требуется для совершенствования спортивного мастерства, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU