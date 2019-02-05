В Тамбовской области 13-летняя девочка сбежала из дома

СЕГОДНЯ 11:55 2019-02-05T11:58:57+03:00

Изменить размер текста: A A

4 февраля около десяти часов вечера в дежурную часть от жительницы села Покрово-Пригородное Тамбовского района поступило сообщение о том, что ее 13-летняя дочь вышла утром из дома в школу и до сих пор не вернулась. Сотовый телефон подростка был отключен.

На поиски ребенка немедленно были ориентированы все службы полиции. Отрабатывались адреса всех знакомых школьницы, в том числе по социальным сетям. Сотрудники полиции совершали обход дворовых территорий, магазинов. Стражи порядка заходили в торговые точки, обращались к людям с вопросом о том, не видел ли кто девочку в зеленом пальто. В итоге полицейские выяснили, что подросток находится у своих друзей в Тамбове.

- В результате почти пятичасовых часовых поисков полицейские уже под утро обнаружили ушедшую из дома любительницу путешествий. При опросе выяснилось, что вместо школы она из села отправилась в областной центр. В городе она встретила друзей, возвращаться домой ей не хотелось и она решила заночевать у подруги, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Отметим, что до этого ребенок уже неоднократно уходил из дома без разрешения и долго отсутствовал.

Полицейские доставили девочку домой к матери.

- Обращаем внимание родителей - перекладывая ответственность за своих детей на сотрудников полиции, они не задумываются о возможных последствиях подобных ночных блужданий. В данном случае все обошлось, но могло произойти худшее, - подчеркнули в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU