В Тамбовской области за неделю грипп подтвердился у 28 человек

СЕГОДНЯ 11:34 2019-02-05T11:34:43+03:00

У больных выявили вирусы типа А (H3N2) и А (H1N1-sw)

Изменить размер текста: A A

По информации регионального управления Роспотребнадзора, с 28 января по 3 февраля на Тамбовщине зарегистрировали 28 случаев заболевания вирусами типа А (H3N2) и А (H1N1-sw), известными как гонконгский и свиной грипп.

Кроме того, за неделю к врачам за помощью обратились 8 096 человек с проявлениями ОРВИ. Это на 18,1% больше, чем на предшествующей неделе. Показатель заболеваемости составил 78,3 на 10 тыс. населения. Пороговые уровни заболеваемости не превышены. Среди общего количества заболевших дети составляют 68,7%.

- Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в г. Тамбове (141,0 на 10 тыс. населения), г. Уварово (135,1 на 10 тыс. населения), г. Моршанске (95,7 на 100 тыс. населения), г. Кирсанове (82,3 на 100 тыс. населения). На долю жителей г. Тамбова пришлось 51,2 % всех обращений, - добавили в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU