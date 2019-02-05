В Тамбове столкнулись две легковушки: пострадал один из водителей

СЕГОДНЯ 11:01 2019-02-05T11:01:53+03:00

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За минувшие сутки, 4 февраля, на территории Тамбовской области госавтоинспекторы зарегистрировали одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек. Авария произошла в Тамбове.

- В 10 часов 38 минут на Моршанском шоссе в районе дом №23 водитель автомобиля «ВАЗ 2114», 50-летний мужчина, выезжая с прилегающей территории, допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21099» под управлением 20-летнего парня, который двигался по главной дороге, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В результате этой аварии ранения получил водитель «ВАЗа 2114». Его на «скорой» доставили во вторую городскую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU