2019-02-05T10:21:45+03:00
Звезды

Жителям Тамбовской области покажут «Неизвестную Германию»

Посмотреть на экспонаты можно будет в Мичуринске
Ирина БУРЯКОВА
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«Неизвестная Германия» - выставка под таким названием откроется 28 февраля в Тамбовской области - в городе Мичуринске. В течение трех дней в литературно-музыкальном музее вниманию посетителей будет представлена уникальная коллекция.

- Гости смогут погрузиться в атмосферу 19 века - века русско-прусской дружбы (ее начала и конца). Выставка, организованная Международной ассоциацией коллекционеров, станет хорошим примером, как с уходом правителей теряются связи между государствами. Ведь, как правило, дружат не народы, а властители, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска.

В коллекции будут представлены знамена, униформа, фалеристика. Выставка будет работать с 28 февраля по 2 марта - с 9 по 17 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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