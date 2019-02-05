2019-02-05T09:35:01+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские вернули трех похищенных поросят владельцу

Месячных животных злоумышленники увезли на машине
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В дежурную часть обратился 38-летний житель районного поселка Сосновка. Мужчина рассказал стражам порядка, что у него из вольера, где подрастали 12 месячных поросят, исчезли 3 хрюшки. Прибывшие на место полицейские осмотрели место кражи, опросили соседей.

В результате сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже животных. Ими оказались ранее судимые 43-летний и 37-летний местные жители.

- Задержанные рассказали, что идея украсть животных родилась после распития спиртного. Злоумышленники подогнали машину и загрузили трех маленьких поросят, которых в дальнейшем собирались продать, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Как оказалось, потерпевший узнал в одном из задержанных своего знакомого, который помогал ему по хозяйству.

Полицейские обнаружили и изъяли украденных поросят в той самой машине.

В настоящее время стражи порядка возбудили уголовное дело по пункту «А» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новая школа в Тамбовской области останется пустой?
17-летний подросток обворовал магазин в Тамбовской области
В Тамбовской области школьников и студентов протестируют на наркотики
Тамбовского должника по алиментам привлекут к уголовной ответственности
Тамбовских студентов всполошил пакет с дезодорантом
В Тамбове из здания ТГУ эвакуировали студентов юрфака
В Тамбове у пьяного пассажира аэропорта нашли марихуану
Тамбовский боксер стал лучшим в России по итогам 2018 года
В Тамбовской области 13-летняя девочка сбежала из дома
В Тамбовской области за неделю грипп подтвердился у 28 человек
В Тамбове столкнулись две легковушки: пострадал один из водителей
В 2018 году число новых бизнесов в России превысило число закрытых на 88%
Жителям Тамбовской области покажут «Неизвестную Германию»
Тамбовчанкам увеличили пособие по беременности и декретные