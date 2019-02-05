Тамбовские полицейские вернули трех похищенных поросят владельцу

СЕГОДНЯ 09:31 2019-02-05T09:35:01+03:00

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В дежурную часть обратился 38-летний житель районного поселка Сосновка. Мужчина рассказал стражам порядка, что у него из вольера, где подрастали 12 месячных поросят, исчезли 3 хрюшки. Прибывшие на место полицейские осмотрели место кражи, опросили соседей.

В результате сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже животных. Ими оказались ранее судимые 43-летний и 37-летний местные жители.

- Задержанные рассказали, что идея украсть животных родилась после распития спиртного. Злоумышленники подогнали машину и загрузили трех маленьких поросят, которых в дальнейшем собирались продать, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Как оказалось, потерпевший узнал в одном из задержанных своего знакомого, который помогал ему по хозяйству.

Полицейские обнаружили и изъяли украденных поросят в той самой машине.

В настоящее время стражи порядка возбудили уголовное дело по пункту «А» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

ИСТОЧНИК KP.RU