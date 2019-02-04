2019-02-04T17:04:24+03:00
Здоровье

Более 30 маленьких тамбовчан с врожденными пороками сердца обследовали ведущие кардиохирурги

Примем состоялся в областной детской клинической больнице
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовские дети получили консультацию у высококвалифицированных специалистовТамбовские дети получили консультацию у высококвалифицированных специалистовФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В консультативно-диагностической поликлинике Тамбовской областной детской клинической больницы ведущие специалисты федерального центра сердечно-сосудистой хирургии города Пензы осмотрели более 30 маленьких тамбовчан с врожденным пороками сердца.

Помимо этого в отделениях реанимации были обследованы шестеро детей с тяжелой сочетанной патологией. После осмотра пятерых человек направили в пензенский кардиоцентр на лечение.

- Современные достижения в области диагностики и лечения позволяют большинству детей с врожденными пороками сердца жить полноценной жизнью. Поэтому главной задачей в организации помощи этим детям является своевременная диагностика и оптимально подобранная тактика лечения. Организация подобных акций – дополнительная возможность для детей Тамбовской области получить консультацию у высококвалифицированных специалистов учреждения с ведущим кардиологическим и кардиохирургическим профилем, - сказала внештатный детский кардиолог Тамбовской области Тамара Степанова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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