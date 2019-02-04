В Тамбове появятся скверы «Молодежный» и «Волонтерский»
В гордуме в очередной раз соберется совет по наименованию
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6 февраля члены совета по рассмотрению предложений о наименовании объектов в Тамбове обсудят предложения о присвоении двум общественным территориям города названий - сквер «Молодежный» и сквер «Волонтерский».
- В повестке заседания также значится вопрос о присвоении одной из вновь образуемых улиц Тамбова имени народного художника РФ Петра Коростелева, - сообщает пресс-служба городской Думы.
ИСТОЧНИК KP.RU