2019-02-04T16:11:33+03:00
Спорт

В 20 городах и районах Тамбовщины появятся площадки для сдачи норм ГТО

Их установку предполагает федеральный проект «Спорт – норма жизни»
Ксения АЛЕШИНА
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На Тамбовщине в текущем году стартует реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография». Как сообщил начальник регионального управления по физической культуре и спорту Михаил Белоусов, по предварительным данным, планируется установка площадок для сдачи норм ГТО в 20 муниципальных образований области, а также замена двух футбольных полей в Академии футбола, оборудование футбольных стадионов в поселке Первомайском и городе Моршанске беговыми дорожками.

- По программе развития хоккея будем приобретать оборудование и инвентарь для спортивных школ, у которых есть отделение детского хоккея. По базовым видам спорта будут выделены средства на экипировку и проведение сборов для спортсменов, которые входят в сборные команды Тамбовской области, -добавил Михаил Белоусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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