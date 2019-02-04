Двух тамбовчан задержали за кражу и угон

СЕГОДНЯ 16:26 2019-02-04T16:29:01+03:00

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Полицейские раскрыли два преступления - угон и кражу. Так, 11 января в Тамбове на улице Осипенко неизвестные проникли в автомобиль «Лада-Гранта», принадлежащий 39-летнему мужчине. Угонщики покатались на машине и оставили ее на одной из улиц города. 13 января неизвестные проникли в автомобиль, принадлежащий 38-летнему тамбовчанину, и украли из салона 8 тысяч 600 рублей.

Сотрудники полиции вычислили и задержали злоумышленников - 29-летнего и 32-летнего тамбовчан. Как выяснили стражи порядка, эти двое действовали сообща. Полицейские возбудили в отношении них уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража» и по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU