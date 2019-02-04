2019-02-04T15:32:04+03:00
Спорт

В Тамбовской области отремонтировали спортивный комплекс за 10 миллионов рублей

А также благоустроили прилегающую к зданию территорию
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: с сайта администрации Тамбовской областиФото: с сайта администрации Тамбовской области
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В Моршанске после реконструкции открыли спортивный зал школы олимпийского резерва №1 «Академия футбола». Ранее спортивный комплекс «Локомотив» действовал под эгидой ОАО «РЖД». Новый этап в его истории начался после передачи в оперативное управление «Академии футбола». Около 10 миллионов рублей из бюджета Тамбовской области было направлено на реконструкцию спортивного зала и прилегающей к зданию территории.

- В здании отремонтировали кровлю, заменили оконные и дверные блоки, электропроводку, сантехнику, установили пожарную сигнализацию, тепловой узел, провели отделочные работы, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Для организации тренировочного процесса были приобретены футбольные мячи и тренажеры.

Не забыли и о прилегающей территории. Рядом со зданием установили новую хоккейную коробку.

Спортивная школа олимпийского резерва №1 «Академия футбола» в Тамбовской области является одним их крупнейших центров подготовки юных футболистов в стране. На ее базе занимается более 1,5 тысячи воспитанников.

Отделение «Академии футбола» в Моршанске было открыто в 2013 году. Тренировочные занятия там проводят пять тренеров. Под их руководством занимаются 240 спортсменов разного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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