Тамбовчан с 12 лет начнут готовить к пенсии

СЕГОДНЯ 15:00 2019-02-04T15:00:41+03:00

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В Тамбовской областной универсальной научной библиотеке им. А. С. Пушкина 13 февраля в 11:00 состоится первое заседание Клуба будущих пенсионеров, куда приглашаются тамбовчане от 12 лет. Его организатором является региональное отделение Ассоциации юристов России совместно с отделом правовой информации библиотеки в рамках проекта «Бесплатная юридическая помощь и правовое просвещение граждан предпенсионного возраста в Тамбовской области».

- Клуб будущих пенсионеров - это неформальная интерактивная площадка, которая объединит граждан предпенсионного возраста для обсуждения основных проблем реализации пенсионной реформы, а также практики применения законодательства в этой сфере. Заседания будут проходить ежемесячно с февраля по сентябрь. В качестве экспертов будут приглашаться представители социальных служб, Пенсионного фонда, Тамбовской областной Думы и других компетентных организаций, - прокомментировали в пресс-службе главной библиотеки региона.

Заседания будут проходить в отделе правовой информации Пушкинской библиотеки на первом этаже, кабинет 112.

ИСТОЧНИК KP.RU