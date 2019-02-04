2019-02-04T15:10:25+03:00
Звезды

Тамбовчан приглашают на выставку и мастер-классы в областную картинную галерею

Там - «Зимняя сказка»
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбовской картинной галерее открылась выставка учащихся и преподавателей художественной школы №2 прикладного и декоративного искусства имени Поленова - «Зимняя сказка».

- Весь февраль в залах галереи будут проходить уникальные мастер-классы, подготовленные педагогами художественной школы для гостей, - сообщает управление культуры и архивного дела Тамбовской области.

Так, 9 февраля в 12.00 там состоится мастер-класс резьбы по дереву «Жар-птица»; 10 февраля в 13.00 - мастер-класс «Особенности русской иконы»; 16 февраля в 13.00 - «Создание дизайнерской открытки»; 17 февраля в 13.00 пройдет мастер-класс по изготовлению поделок из ткани «Ангел».

ИСТОЧНИК KP.RU

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