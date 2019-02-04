2019-02-04T14:30:45+03:00
Происшествия

На Тамбовщине следователи расследуют убийства женщины и мужчины

В обоих случаях орудием преступления стал нож
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области в одном из домов поселка совхоза «Селезневский» было обнаружено тело 37-летней женщины с колото-резаной раной в области грудной клетки. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В совершении данного преступления подозревается 51-летний ранее неоднократно судимый хозяин жилища, где была найдена потерпевшая.

По версии следствия, во время распития алкоголя подозреваемый высказал оскорбительные фразы в адрес своей знакомой, которые были связаны с ее судимостью. Женщина разозлилась и схватила нож, но мужчина выхватил его из рук гостьи и ударил им ее в грудь. От полученного ранения она сразу же скончалась. Добавим, что ранее злоумышленник более 10 лет провел в местах лишения свободы, в том числе за убийство.

Втрое преступление произошло в деревне Орловка Тамбовского района, где обнаружили тело 39-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В совершении преступления подозревается 33-летняя женщина. Как предполагают следователи, она пырнула ножом в спину потерпевшему, который во время ссоры на почве ревности ударил ее по лицу.

- В настоящее время в обоих случаях злоумышленники задержаны, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайства следствия об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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