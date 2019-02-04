Полицейские задержали преступника, обманувшего трех пенсионеров в Тамбове

СЕГОДНЯ 14:17 2019-02-04T14:17:08+03:00

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Полицейские установили причастность 36-летнего жителя Самарской области к совершению серии телефонных мошенничеств. В минувшие выходные тамбовские полицейские выехали в служебную командировку в самарский регион, где опросили подозреваемого. Он признался в трех преступлениях.

- Мошенник использовал классический способ обмана пожилых тамбовчан. Находясь в Самарской области, он обзванивал десятки людей в Тамбове, выдавал себя за родственника, попавшего в аварию, задержанного полицией за хранение наркотиков, и просил переслать деньги, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Трое пенсионеров поверили, что разговаривали с сыном. Кого-то мошенник заставил отправиться к банкомату и перевести сбережения на указанную банковскую карту, кто-то передал деньги приехавшим таксистам, которых мошенник использовал «втемную». В итоге мошенник смог получить 90 тысяч рублей.

Тамбовские полицейские возбудили три уголовных дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Но, как оказалось, это еще не все.

- Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе Самарской области по подозрению в совершении серии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Установлено, что он сам потреблял запрещенные вещества и тратил на их приобретение полученные мошенническим путем деньги, - отмечают в УМВД. - Отрабатывается причастность подозреваемого к совершению других фактов мошенничества на территории ряда российских регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU