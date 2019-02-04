Курение и неисправность печи стали причиной гибели двух жителей Тамбовской области

СЕГОДНЯ 12:57 2019-02-04T12:57:45+03:00

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Пожары, в которых погибли два жителя Тамбовской области, произошли в Мичуринском и Сампурском районах 2 февраля. Вечером загорелся жилой дом в селе Лежайка Мичуринского района. По предварительным данным пожар мог возникнуть из-за курения. В огне погиб 44-летний хозяин жилища.

Этой же ночью огонь возник в жилом доме села Петровка Сампурского района. Жертвой пожара в этом случае стал 68-летний пенсионер. Предполагается, что причиной возгорания стала неисправность печного отопления.

- По данным фактам для выяснения всех обстоятельств трагедии следственными органами СУ СК России по Тамбовской области организованы доследственные проверки, - сообщили в региональном СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU