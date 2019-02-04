2019-02-04T13:37:43+03:00
Происшествия

Тамбовчанин, пытаясь купить колеса, лишился денег

Он нашел подходящее объявление и перевел деньги продавцу
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

2 февраля в дежурную часть поступило сообщение о мошенничестве. 43-летний житель села Столовое Тамбовского района рассказал полицейским о мошенничестве. По словам мужчины, он нашел информацию о продаже автомобильных колес на сайте объявлений. Цена оказалась приемлемой, и сельчанин поспешил договориться о покупке, созвонившись с продавцом. Последний поставил условие - сначала деньги, а на следующий день он привезет колеса, так как желающих купить недорогой товар уже якобы было много.

- 43-летний житель Тамбовского района согласился и перевел 6 тысяч рублей на неизвестный счет. После этого продавец-мошенник оборвал все связи, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Мужчина понял, что его обманули, и обратился в органы правопорядка.

Сейчас сотрудники полиции прилагают все усилия, чтобы найти мошенника и установить, кому принадлежит счет перевода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух тамбовчан задержали за кражу и угон
В 20 городах и районах Тамбовщины появятся площадки для сдачи норм ГТО
Сбербанк предоставил «защищенные кредиты» людям с инвалидностью
В Тамбовской области отремонтировали спортивный комплекс за 10 миллионов рублей
Тамбовчан приглашают на выставку и мастер-классы в областную картинную галерею
Тамбовчан с 12 лет начнут готовить к пенсии
На Тамбовщине следователи расследуют убийства женщины и мужчины
Полицейские задержали преступника, обманувшего трех пенсионеров в Тамбове
Курение и неисправность печи стали причиной гибели двух жителей Тамбовской области
Вице-губернатор Тамбовской области взял в помощники психолога
В Тамбовской области задержали двух студентов за сбыт наркотиков
В Тамбове кондуктор получила в автобусе травму головы
В Тамбове «Лада Приора» врезался в «Фольксваген Джетта»: пострадала девушка
15-летний ученик "заминировал" школу в Тамбовской области
Тамбовские студентки поборются за корону на конкурсе красоты
На Тамбовщине построят детский сад для детей от двух месяцев до трех лет