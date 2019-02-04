Тамбовчанин, пытаясь купить колеса, лишился денег

СЕГОДНЯ 13:37 2019-02-04T13:37:43+03:00

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2 февраля в дежурную часть поступило сообщение о мошенничестве. 43-летний житель села Столовое Тамбовского района рассказал полицейским о мошенничестве. По словам мужчины, он нашел информацию о продаже автомобильных колес на сайте объявлений. Цена оказалась приемлемой, и сельчанин поспешил договориться о покупке, созвонившись с продавцом. Последний поставил условие - сначала деньги, а на следующий день он привезет колеса, так как желающих купить недорогой товар уже якобы было много.

- 43-летний житель Тамбовского района согласился и перевел 6 тысяч рублей на неизвестный счет. После этого продавец-мошенник оборвал все связи, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Мужчина понял, что его обманули, и обратился в органы правопорядка.

Сейчас сотрудники полиции прилагают все усилия, чтобы найти мошенника и установить, кому принадлежит счет перевода.

ИСТОЧНИК KP.RU