Вице-губернатор Тамбовской области взял в помощники психолога

СЕГОДНЯ 12:27 2019-02-04T12:30:45+03:00

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Финалистка регионального управленческого конкурса «Лидеры Тамбовщины» Елена Агапитова назначена помощником 36-летнего заместителя главы администрации области Сергея Иванова.

Агапитова закончила ТГУ имени Державина по специальности «Психология» и работала заведующей лабораторией профессиональной ориентации и развития карьеры в Институте повышения квалификации работников образования.

- Новая должность, безусловно, заслуга уникального, поистине масштабного конкурса «Лидеры Тамбовщины». Изначально участие в проекте рассматривала, как возможность проявить себя и пополнить свой профессиональный багаж новыми знаниями. Но в итоге конкурс «Лидеры Тамбовщины» стал новым этапом моей жизни, - цитирует пресс-служба администрации Тамбовской области Елену Агапитову.

Напомним, конкурс «Лидеры Тамбовщины» объединил на одной площадке молодежь, представителей власти, бизнеса и общественности. В течение года конкурсанты проходили различные испытания, посещали мастер-классы, лекции, тренинги. В итоге было выбрано 30 финалистов, которые продолжили индивидуальную работу с наставниками. Полуфиналисты конкурса включены в резерв управленческих кадров области. Уже 10 участников проекта трудоустроены.

ИСТОЧНИК KP.RU