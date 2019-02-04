В Тамбовской области задержали двух студентов за сбыт наркотиков

СЕГОДНЯ 12:01 2019-02-04T12:01:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники наркоконтроля полиции задержали в городе Котовске двух студентов, которые пытались сбыть наркотические вещества.

- Ночью 31 января года двое студентов одного из тамбовских вузов (молодой человек и девушка), граждане Узбекистана, по предварительному сговору размещали тайники-закладки с наркотическим веществом в северной части Котовска, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Во время сбыта наркотиков, граждане были задержаны.

Полицейские изъяли около 15 граммов синтетических наркотиков, находившихся у самих задержанных, а также в салоне автомобиля, на котором они передвигались. Стражи порядка также установили, что закладки молодые люди размещали не только в Котовске, но и в других населенных пунктах Тамбовской области, в том числе и в областном центре.

Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU