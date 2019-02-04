В Тамбове кондуктор получила в автобусе травму головы

СЕГОДНЯ 11:33 2019-02-04T11:33:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшие выходные, 2 февраля в два часа дня, в Тамбове на улице Мичуринской произошло ЧП в автобусе «МАЗ» 23-го маршрута под управлением 53-летнего водителя. Там пострадала 66-летняя женщина - кондуктор. По предварительной информации, она шла по салону, не держась за поручни, и ударилась головой о дверь кабины автобуса.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

- В результате этого дорожно-транспортного происшествия женщина с травмой головы была доставлена во вторую городскую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU