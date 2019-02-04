В Тамбове «Лада Приора» врезался в «Фольксваген Джетта»: пострадала девушка

СЕГОДНЯ 11:01 2019-02-04T11:01:33+03:00

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3 февраля в районе одиннадцати часов дня в Тамбове произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек.

- Водитель автомобиля «Лада Приора», 29-летний мужчина, двигаясь по улице Гастелло со стороны улицы Елецкая в направлении улицы Пролетарской, допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Джетта» под управлением 21-летней девушки, двигавшейся по главной дороге, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В результате этой аварии водитель «Фольксваген Джетта» самостоятельно обратилась во вторую городскую больницу имени Архиепископа Луки.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU