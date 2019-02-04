15-летний ученик "заминировал" школу в Тамбовской области

СЕГОДНЯ 10:46 2019-02-04T10:48:39+03:00

Все экстренные службы были подняты по тревоге в Инжавино

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30 января в 15.05 в дежурную часть полиции в Инжавинском районе поступило сообщение диспетчера службы «112» о том, что к ним поступил звонок от неизвестного, который произнес слова: «В школе бомба!»

На место предполагаемого преступления незамедлительно направились следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС и бригада «скорой помощи». Из здания школы было эвакуировано 42 человека, в том числе 27 учеников. Территорию учебного заведения оцепили стражи порядка. Здание обследовали полицейские со специально обученными собаками. Факт закладки в школе взрывчатки не подтвердился.

Буквально считанные минуты понадобились инжавинским оперативникам, чтобы установить личность человека, сделавшего ложное сообщение об акте терроризма.

- Уже через пару часов подозреваемый был задержан и доставлен в районный отдел МВД. Также был обнаружен и изъят смартфон, с которого злоумышленник сделал свой звонок и который он тщетно пытался перепрограммировать, чтобы скрыть следы. Находясь в здании райотдела, подозреваемый дал признательные показания о ложном сообщении. Им оказался местный 15-летний подросток, обучающийся в школе-интернате, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - По факту ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU