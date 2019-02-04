2019-02-04T10:25:21+03:00
Общество

Тамбовские студентки поборются за корону на конкурсе красоты

В ТГУ имени Г.Р. Державина стартует «Мисс Университет – 2019».
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В ТГУ им. Г. Р. Державина сообщили, что с 1 февраля здесь открылся прием заявок от девушек, желающих поучаствовать в конкурсе «Мисс Университет — 2019».

- На корону университета могут претендовать студентки в возрасте от 18 до 23 лет с параметрами: рост от 160 см, вес до 75 кг, - сообщают организаторы мероприятия. - Особое внимание обратят на успеваемость предполагаемых конкурсанток и их творческие способности. За последние два семестра обучения претендентка должна иметь среднюю оценку не ниже 4 баллов, без академических задолженностей. Творческие способности студенток могут реализовываться в разных видах искусства: музыке, хореографии, театре, живописи и других.

Особенность конкурса «Мисс Университет» заключается в том, что внешность участниц – не главный критерий в определении победительницы. Девушка также должна владеть ораторским мастерством, отличаться широким кругозором и удивлять своими талантами. Конкурс «Мисс Университет» проводится в два этапа. Первый – отборочный. До 7 февраля студентки подают свои анкеты заместителям директоров и деканов по воспитательной работе. Затем каждое подразделение вуза рассматривает заявки и выбирает одну представительницу на конкурсе. Таким образом, во второй – финальный – этап проходит девять участниц. По одной девушке от каждого из восьми подразделений ТГУ, девятая конкурсантка – представительница иностранных студентов.

В течение февраля участниц ждут мастер-классы, где они будут изучать основы дефиле, хореографии, актерского мастерства. Имя Мисс университет- – 2019 по традиции назовут в первый день весны. Финал состоится 1 марта в Учебном театре университета (г.Тамбов, ул. Советская, 6).

Впервые конкурс «Мисс Университет» прошел в ТГУ имени Г.Р. Державина в 2016 году. За время его проведения обладательницами титула становились студентка Института математики, естествознания и информационных технологий, географ и спортсменка Анна Белькова, студентка факультета культуры и искусств, музыкант Юлия Карпенко и студентка Педагогического института, будущий учитель начальных классов Евгения Бетина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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