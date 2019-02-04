2019-02-04T09:30:23+03:00
Общество

На Тамбовщине построят детский сад для детей от двух месяцев до трех лет

Его возведут в Мичуринске
Ирина БУРЯКОВА
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В ближайшие два года в Тамбовской области - в Мичуринске начнется строительство нового детского сада. Уже готов проект будущего учреждения. Планируется возвести в центральной части города современное двухэтажное здание, площадью почти в тысячу квадратных метров.

- Сегодня в центре города функционируют 9 дошкольных учреждений. Однако уровень востребованности детских садов в этой части наукограда остается высоким. Поэтому принято решение о возведении нового сада именно здесь. Сейчас для этих целей подыскивается наиболее оптимальный земельный участок, - цитирует пресс-служба городской администрации главу Мичуринска Максима Харникова.

Детский сад рассчитан на 120 мест. Он будет предназначен для ухода и присмотра за детьми в возрасте от двух месяцев до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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