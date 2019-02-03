2019-02-03T14:03:56+03:00
Общество

Эковолонтеры предложат тамбовским школьникам «Спасти леопарда»

Также активисты устроят масштабную уборку дворов
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Проект тамбовских общественников «Экология – не только субботники» получил поддержку Фонда президентских грантов. Его реализация запланирована на 2019 год. В рамках этой программы НКО будет показать, что экологическая деятельность может быть интересной за счет совмещения традиционных эко-акций с современными инновационными проектами.

Так, волонтеры привлекут тамбовских школьников к участию в соревнованиях в среде экологического симулятора «Спасти леопарда». Эта программа разработана по заказу фонда защиты дикой природы (WWF).

В рамках экологической акции «Мой двор» участники проведут благоустройство подшефных территорий. А конкурс эко-отчетов «Мой вклад в экологию родного края» станет поощрением экологической деятельности волонтеров. Каждый может подать на конкурс работу о своей работе. Лучшие получат ценные призы.

Также, в Тамбовской области пройдет итоговый экологический форум, где волонтеры со всех уголков области смогут поделиться своим опытом экологической деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовчан приглашают на праздник зимних видов спорта
С 8 февраля в Тамбове начнутся зимние Пушкинские сезоны
В Тамбовской области стали делать больше еды
В Тамбове создали обновленный плацкартный вагон
В Тамбове задержали распространителей наркотиков
В Тамбовской области похититель водки пытался дать взятку полицейскому
На тамбовского таксиста напал мужчина, которого он пьяным подобрал на обочине
Тамбовские горнолыжники и сноубордисты посоревнуются с липчанами за медали
Сбербанк предложил клиентам программу организации и оплаты лечения онкологических заболеваний
На Тамбовщине четыре человека, включая 9-летнего ребенка, попали в больницу после ДТП
Тамбовчанин убил деревянной доской родную мать
Стало известно имя еще одного участника «Чернозема-2019» в Тамбове
В Тамбове «накрыли» подпольный игровой клуб
В перинатальном центре Тамбовской областной детской больницы приняли трехтысячные роды
В Тамбовском районе в аварии пострадала женщина-водитель
Два самодельных огнестрельных обреза нашли полицейские у тамбовчан
Руководителя Никифоровского района Тамбовщины освободили от должности
Двум строящимся детским садам в Тамбове придумали названия
Из Тамбова в Санкт-Петербург и обратно: в феврале открывается авиасообщение с северной столицей