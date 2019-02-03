Эковолонтеры предложат тамбовским школьникам «Спасти леопарда»
Проект тамбовских общественников «Экология – не только субботники» получил поддержку Фонда президентских грантов. Его реализация запланирована на 2019 год. В рамках этой программы НКО будет показать, что экологическая деятельность может быть интересной за счет совмещения традиционных эко-акций с современными инновационными проектами.
Так, волонтеры привлекут тамбовских школьников к участию в соревнованиях в среде экологического симулятора «Спасти леопарда». Эта программа разработана по заказу фонда защиты дикой природы (WWF).
В рамках экологической акции «Мой двор» участники проведут благоустройство подшефных территорий. А конкурс эко-отчетов «Мой вклад в экологию родного края» станет поощрением экологической деятельности волонтеров. Каждый может подать на конкурс работу о своей работе. Лучшие получат ценные призы.
Также, в Тамбовской области пройдет итоговый экологический форум, где волонтеры со всех уголков области смогут поделиться своим опытом экологической деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU