2019-02-03T13:54:42+03:00
Спорт

Тамбовчан приглашают на праздник зимних видов спорта

В программе: хоккейные турниры, горнолыжные состязания, катания на коньках и спортивное ориентирование
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: сайт администрации Тамбовской области.фото: сайт администрации Тамбовской области.
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День зимних видов спорта пройдет в пятый раз по всей стране. Праздник, приуроченный к открытию XXII зимних Олимпийских игр в Сочи (7 февраля 2014-го), проходит теперь ежегодно.

Основные зимние забавы запланированы на Тамбовщине 10 февраля. Более 110 мероприятий пройдут во всех районах региона. Но самые масштабные состязания запланированы в самом Тамбове.

В частности, в Ледовом дворце спорта «Кристалл» состоится хоккейный турнир среди юношей 2011 года рождения, а также календарный матч Ночной Хоккейной Лиги. Традиционно будет организовано и массовое катание.

На стадионе «Локомотив» пройдет блиц-турнир по футболу на снегу среди юношей 2007 года рождения. На горнолыжном склоне проведут чемпионат Тамбовской области по горнолыжному спорту и сноуборду.

На ледовой арене «В Радужном» запланирован турнир по фигурному катанию. Конькобежцы разыграют награды на стадионе «Спартак».

Также жители областного центра смогут посетить спортивный праздник на лыжном стадионе в парке «Дружба». В программе - лыжные гонки, спортивное ориентирование, эстафеты, конкурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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