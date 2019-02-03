С 8 февраля в Тамбове начнутся зимние Пушкинские сезоны

СЕГОДНЯ 13:42 2019-02-03T13:42:59+03:00

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Тамбовская областная научная библиотека, которая носит имя великого русского поэта, 8 февраля начинает уже традиционные Пушкинские сезоны. Проект объединяет несколько видов искусства, чтобы сделать классику близкой и интересной для новых поколений.

Сезоны проходят зимой, летом и осенью. У каждого своя тема. Так, зимние мероприятия посвятят памяти великого поэта и его 220-летию.

8 февраля, в день дуэли, у бюста Пушкину, в холле 1-го этажа библиотеки гости соберутся, чтобы вспомнить последние часы жизни поэта. Будет работать свободный микрофон и любой желающий сможет прочесть любимые стихи поэта или произведения о нем.

В тот же день состоится ежегодная конференция-вебинар Президентской библиотеки «День памяти А. С. Пушкина». В режиме видео-конференции в форуме примут участие учреждения культуры и образования рдругих регионов страны.

Главный выставочный комплекс библиотеки в каталожном зале расскажет о Пушкине-драматурге. В течение зимнего сезона можно познакомиться с новыми публикациями в периодических изданиях «Театр в жизни и творчестве А. С. Пушкина».

14 февраля библиотека запустит благотворительную акцию «220 книг для Пушкинской». 16 февраля на заседании клуба любителей музыки «Пушкинские сюжеты в русской опере» пойдет разговор о том, какое влияние творчество поэта оказало на развитие русской музыки. А 20 февраля пройдет вечер, посвященный поэтессам-современницам Пушкина.

Отметим, что акция «Пушкинские сезоны» вошла в культурно-образовательный Атлас «100 проектов про чтение».

ИСТОЧНИК KP.RU