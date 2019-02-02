2019-02-02T13:49:30+03:00
Общество

В Тамбовской области стали делать больше еды

Наибольший рост показало производство свинины и мяса птицы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, в 2018 году в регионе индекс производства пищевых продуктов увеличился на 22,6 процента к уровню предыдущего года.

- Наибольший рост отмечен в производстве свинины – 142 процента. Более чем на четверть увеличилось производство мяса птицы (127,7 процента). В 2018 году в Тамбовской области стали больше производить и комбикормов – рост составил 10,6 процента, - сообщили в региональном управлении сельского хозяйства.

Всего за прошлый год предприятиями пищевой промышленности отгружено продукции собственного производства и выполнено услуг на сумму около 85 миллиардов рублей. Рост к 2017 году составил 112,7 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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