В Тамбове создали обновленный плацкартный вагон

СЕГОДНЯ 13:43 2019-02-02T13:43:37+03:00

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Специалисты осуществили приемку первого обновленного плацкартного вагона, собранного на Тамбовском вагоноремонтном заводе. Как сообщает АО «Федеральная пассажирская компания», в ближайшее время вагон будет проходить сертификацию, после чего начнутся его тестовые испытания.

- Концепт нового вагона разработали специалисты Тамбовского вагоноремонтного завода совместно с АО «Вагонреммаш» и Пассажирской Федеральной Компанией, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Его интерьер сильно отличается от привычных плацкартных вагонов.

Дизайнеры сделали ставку на организацию личного пространства пассажиров, чтобы поездка стала более комфортной и удобной. В частности, вагон оборудован новой системой освещения, розетками с USB-разъемами для зарядки гаджетов, индивидуальными столиками с подстаканниками. В обновленном вагоне предусмотрены более широкие и длинные диваны с подголовниками. Впервые появились перегородки для организации личного пространства, которые можно будет также использовать в качестве лестницы на верхние полки. В туалетах есть гигиенический душ и столики для пеленания. В коридоре установлены фильтр для очистки воды с возможностью ее подогрева и охлаждения, а также сенсорная панель. С ее помощью можно заказать билеты, просмотреть расписание движения поезда, а также ознакомиться с меню вагона-ресторана. Особенность проекта в том, что подобный интерьер можно создать как при строительстве новых вагонов, так и при капитально-восстановительном ремонте действующего подвижного состава, подчеркивают в АО ФПК. Реновация пассажирских вагонов даст дополнительные заказы тамбовскому предприятию.

ИСТОЧНИК KP.RU