В Тамбове задержали распространителей наркотиков

СЕГОДНЯ 13:29 2019-02-02T13:29:50+03:00

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Несколько дней назад при проведении оперативных мероприятий сотрудники Управления наркоконтроля УМВД области с поличным задержали группу, которая занималась распространением наркотических средств. В ее состав входили 20-летняя девушка и 40-летний мужчина, проживающие в съемной квартире Тамбова. Во время досмотра автомобиля, принадлежавшего одному из подозреваемых, оперативники обнаружили 15 готовых к распространению свертков с наркотическими средствами.

Доставленные в помещение УНК области мужчина и женщина признались в преступной деятельности и рассказали, где накануне задержания они сделали девять закладок с наркотиками. Оперативники побывали во всех указанных местах и изъяли все оставленные для реализации закладки с наркотиками. По большей части, тайники делались на территории гаражных комплексов и заброшенных территорий и зданий.

- В отношении подозреваемых Следственным управлением возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - В рамках следственных действий полицейскими проведен обыск на квартире, где проживали задержанные. Там было обнаружено более трехсот граммов различных наркотических веществ – метилэфедрон, МДМА, эфедрон, амфетамин, гашиш, марихуана.

Сейчас полицейские устанавливают источники появления наркотиков на территории области. По решению суда 40-летний подозреваемый арестован и помещен в следственный изолятор. Сотрудники полиции устанавливают все факты и обстоятельства распространения наркотических средств, ведется розыск свидетелей и других людей, причастных к преступной деятельности данной группы. По закону за такие преступления грозит до двадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU