В Тамбовской области похититель водки пытался дать взятку полицейскому

СЕГОДНЯ 17:02 2019-02-01T17:02:31+03:00

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Тамбовские следователи возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Котовска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки».

- По версии следствия, 28 января текущего года подозреваемый в служебном кабинете участкового уполномоченного ОМВД России по городу Котовску положил на рабочий стол сотрудника полиции денежные средства в размере 1 000 рублей в качестве взятки за принятие незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу проверки о совершении им грабежа (хищения 2 бутылок водки из супермаркета), - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

При этом мужчина пообещал стражу порядка, что еще 14 тысяч рублей он передаст ему после зарплаты. Правда, у него ничего не вышло, потому что полицейский от взятки отказался.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU