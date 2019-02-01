2019-02-01T17:02:31+03:00
Происшествия

В Тамбовской области похититель водки пытался дать взятку полицейскому

Мужчина дал участковому тысячу рублей, а остальное пообещал доплатить после зарплаты
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тамбовские следователи возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Котовска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки».

- По версии следствия, 28 января текущего года подозреваемый в служебном кабинете участкового уполномоченного ОМВД России по городу Котовску положил на рабочий стол сотрудника полиции денежные средства в размере 1 000 рублей в качестве взятки за принятие незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу проверки о совершении им грабежа (хищения 2 бутылок водки из супермаркета), - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

При этом мужчина пообещал стражу порядка, что еще 14 тысяч рублей он передаст ему после зарплаты. Правда, у него ничего не вышло, потому что полицейский от взятки отказался.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На тамбовского таксиста напал мужчина, которого он пьяным подобрал на обочине
Тамбовские горнолыжники и сноубордисты посоревнуются с липчанами за медали
Сбербанк предложил клиентам программу организации и оплаты лечения онкологических заболеваний
На Тамбовщине четыре человека, включая 9-летнего ребенка, попали в больницу после ДТП
Тамбовчанин убил деревянной доской родную мать
Стало известно имя еще одного участника «Чернозема-2019» в Тамбове
В Тамбове «накрыли» подпольный игровой клуб
В перинатальном центре Тамбовской областной детской больницы приняли трехтысячные роды
В Тамбовском районе в аварии пострадала женщина-водитель
Два самодельных огнестрельных обреза нашли полицейские у тамбовчан
Руководителя Никифоровского района Тамбовщины освободили от должности
Двум строящимся детским садам в Тамбове придумали названия
Из Тамбова в Санкт-Петербург и обратно: в феврале открывается авиасообщение с северной столицей