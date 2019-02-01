На тамбовского таксиста напал мужчина, которого он пьяным подобрал на обочине

СЕГОДНЯ 16:50 2019-02-01T16:50:55+03:00

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Вечером 31 января экипаж Росгвардии вневедомственной охраны города Тамбова получил сигнал из дежурной части полиции. За помощью обратился 23-летний водитель такси. Молодой человек сообщил, что пассажир повредил его автомобиль. Для проверки информации по адресу прибыла группа задержания Росгвардии.

Стражи правопорядка увидели во дворе дома по улице Ленинградской автомобиль LADA Largus с поврежденным лобовым стеклом, - сообщили в региональном отделе вневедомственной охраны.

Хозяин автомобиля рассказал, что по пути следования домой увидел лежащего на обочине дороги мужчину находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Остановился оказать ему помощь, предложил подвезти до дома. Подъезжая по адресу, пассажир набросился с кулаками на водителя, а также повредил лобовое стекло и приборную панель машины. 32-летний мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU