Тамбовские горнолыжники и сноубордисты посоревнуются с липчанами за медали
Первенство пройдет 3 февраля
Изменить размер текста:
В Тамбове состоится открытое первенство Тамбовской области по горным лыжам и сноуборду. Как сообщает пресс-служба регионального управления по физической культуре и спорту, участие в нем примут спортсмены шести возрастных категорий: от 6-7 лет до 16-17.
Добавим, что конкуренцию тамбовчанам составят ребята из Липецкой области. Соревнования пройдут 3 февраля в 11 утра на горнолыжном склоне в Ласках.
ИСТОЧНИК KP.RU