Тамбовские горнолыжники и сноубордисты посоревнуются с липчанами за медали

СЕГОДНЯ 16:29 2019-02-01T16:29:11+03:00

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В Тамбове состоится открытое первенство Тамбовской области по горным лыжам и сноуборду. Как сообщает пресс-служба регионального управления по физической культуре и спорту, участие в нем примут спортсмены шести возрастных категорий: от 6-7 лет до 16-17.

Добавим, что конкуренцию тамбовчанам составят ребята из Липецкой области. Соревнования пройдут 3 февраля в 11 утра на горнолыжном склоне в Ласках.

ИСТОЧНИК KP.RU