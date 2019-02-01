2019-02-01T16:29:11+03:00
Спорт

Тамбовские горнолыжники и сноубордисты посоревнуются с липчанами за медали

Первенство пройдет 3 февраля
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове состоится открытое первенство Тамбовской области по горным лыжам и сноуборду. Как сообщает пресс-служба регионального управления по физической культуре и спорту, участие в нем примут спортсмены шести возрастных категорий: от 6-7 лет до 16-17.

Добавим, что конкуренцию тамбовчанам составят ребята из Липецкой области. Соревнования пройдут 3 февраля в 11 утра на горнолыжном склоне в Ласках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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