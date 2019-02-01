На Тамбовщине четыре человека, включая 9-летнего ребенка, попали в больницу после ДТП
Авария произошла 1 февраля в 12 часов дня на 23-м километре автодороги «Тамбов-Пенза». По предварительным данным, автомобиль «Chevrolet Niva», под управлением 40-летнего жителя Самарской области, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «ВАЗ-2115». За рулем отечественной легковушки находился житель города Уварово.
- В результате происшествия получили травмы оба водителя, пассажирка автомобиля «ВАЗ-2115», а также 9-летний ребенок и женщина из автомобиля «Нива Шевроле». Четверо пострадавших с места ДТП были доставления в лечебное учреждение, - прокомментировали в пресс-службе УМВД Росии по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU