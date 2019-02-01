2019-02-01T16:00:59+03:00
Происшествия

На Тамбовщине четыре человека, включая 9-летнего ребенка, попали в больницу после ДТП

Один из автомобилей перевернулся на бок
Ксения АЛЕШИНА
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Авария произошла на 23-м километре автодороги «Тамбов-Пенза»Авария произошла на 23-м километре автодороги «Тамбов-Пенза»Фото: УМВД по Тамбовской области
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Авария произошла 1 февраля в 12 часов дня на 23-м километре автодороги «Тамбов-Пенза». По предварительным данным, автомобиль «Chevrolet Niva», под управлением 40-летнего жителя Самарской области, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «ВАЗ-2115». За рулем отечественной легковушки находился житель города Уварово.

- В результате происшествия получили травмы оба водителя, пассажирка автомобиля «ВАЗ-2115», а также 9-летний ребенок и женщина из автомобиля «Нива Шевроле». Четверо пострадавших с места ДТП были доставления в лечебное учреждение, - прокомментировали в пресс-службе УМВД Росии по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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