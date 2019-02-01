Стало известно имя еще одного участника «Чернозема-2019» в Тамбове
На рок-фестивале выступит Гарик Сукачев
Гарик Сукачев
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Организаторы рок-фестиваля «Чернозем-2019» в Тамбове объявили пятого участника. Им стал советский и российский рок-музыкант, поэт, композитор и актер Гарик Сукачев.
Напомним, что рок-фестиваль в этом году состоится 9, 10 и 11 августа. Место его проведения останется прежним — площадка у Татарского вала. Ранее были озвучены следующие участники: «Алиса», Вадим Самойлов, Княzz и «Louna».
ИСТОЧНИК KP.RU