Стало известно имя еще одного участника «Чернозема-2019» в Тамбове

СЕГОДНЯ 14:33 2019-02-01T14:34:21+03:00

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Организаторы рок-фестиваля «Чернозем-2019» в Тамбове объявили пятого участника. Им стал советский и российский рок-музыкант, поэт, композитор и актер Гарик Сукачев.

Напомним, что рок-фестиваль в этом году состоится 9, 10 и 11 августа. Место его проведения останется прежним — площадка у Татарского вала. Ранее были озвучены следующие участники: «Алиса», Вадим Самойлов, Княzz и «Louna».

ИСТОЧНИК KP.RU