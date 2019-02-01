В Тамбове «накрыли» подпольный игровой клуб

СЕГОДНЯ 13:18 2019-02-01T13:18:58+03:00

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31 января в арендуемом помещении на бульваре Энтузиастов областного центра сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД обнаружили клуб, в котором проводились азартные игры. Из помещения изъяли 5 компьютеров, оборудование и деньги. Организовавшую незаконный бизнес 23-летнюю жительницу Тамбова опросили на месте Сейчас устанавливаются другие лица, причастные к организации запрещенного на территории области подпольного бизнеса.

- По окончании проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела статье 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Тамбовской области. - Виновного грозит штраф в размере до трехсот тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев. Кстати, в 2018 году число уголовных дел, возбужденных за незаконную организацию и проведение азартных игр увеличилось более чем в 2 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU