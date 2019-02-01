В перинатальном центре Тамбовской областной детской больницы приняли трехтысячные роды

СЕГОДНЯ 11:43 2019-02-01T11:43:21+03:00

Сюда стремятся не только беременные группы высокого риска, но и те женщины, чья беременность протекает вполне благополучно

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В Тамбовском перинатальном центре отметили рождение трехтысячного малыша. Как сообщили в региональном управлении здравоохранения, мальчик - настоящий богатырь - весом больше 4 килограммов.

- Задача перинатального центра - предоставление пациентам высококвалифицированной медицинской помощи и создание здесь максимально комфортных условий пребывания. Сегодня это самое передовое лечебное учреждение, которое специализируется на оказании медицинской помощи беременным группы высокого риска и перинатальной патологии, - отмечают в пресс-службе администрации Тамбовской области. - За минувший год около тысячи родов были проведены с помощью операции Кесарева сечения.

Однако многие женщины, чья беременность протекает вполне благополучно, тоже стремятся родить ребенка именно здесь, в условиях повышенного комфорта и безопасности.

- В регионе полностью сформирована трехуровневая система родовспоможения. В консультативно-диагностическом отделении ведется наблюдение беременных группы высокого риска, женщин с гинекологической и экстрагенитальной патологией, с невынашиванием беременности. В медико-генетической консультации будущие мамы проходят пренатальный скрининг. В родовом отделении 14 индивидуальных родовых залов, операционный блок на 3 операционных. Все палаты акушерско-физиологического отделения функционируют по принципу «мать и дитя», - говорят в ведомстве.

Особую важность представляет блок реанимации, интенсивной терапии и патологии новорожденных. Младенец получает всестороннюю лечебную помощь, в том числе при глубокой недоношенности.

ИСТОЧНИК KP.RU