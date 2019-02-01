В Тамбовском районе в аварии пострадала женщина-водитель

СЕГОДНЯ 11:39 2019-02-01T12:33:43+03:00

ДТП произошло 31 января в 7 часов вечера на 217-м километре автодороги «Воронеж-Тамбов» Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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ДТП произошло 31 января в 7 часов вечера на 217-м километре автодороги «Воронеж-Тамбов», проходящей по территории села Покрово-Пригородное Тамбовского района. Водитель автомобиля «Kalina», 26-летняя женщина, затормозила во избежании столкновения с двигавшейся впереди в попутном направлении машиной, и, не справившись с управлением выехала на «встречку», где столкнулась с «Mitsubishi Lancer». За рулем иномарки находилась 36-летняя женщина.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer» доставлена во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - прокомментировали в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU