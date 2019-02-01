2019-02-01T10:57:14+03:00
Общество

Руководителя Никифоровского района Тамбовщины освободили от должности

Александр Щербаков не явился на заседание, где обсуждалось его увольнение
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Александр Щербаков покинул пост главы Никифоровского районаАлександр Щербаков покинул пост главы Никифоровского района
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В райсовете народных депутатов Никифоровского района 31 января рассмотрели вопрос о досрочном прекращение полномочий главы района Александра Щербакова. Участие в этом заседании принял председатель регионального заксобрания Евгений Матушкин. После непродолжительного обсуждения депутаты приняли решение удовлетворить его заявление об уходе с должности руководителя. Сам Александр Щербаков на заседании не присутствовал, о чем он уведомил депутатов соответствующим заявлением.

Также заявление о досрочном прекращении полномочий написал председатель Никифоровского районного Совета народных депутатов Валерий Шишкин. Большинство депутатов поддержали его решение.

- Решением Никифоровского районного Совета народных депутатов обязанности главы района временно возложили на первого заместителя главы администрации района Александра Филиппова, - сообщили в Тамбовской областной думе. - Представители инициативной группы жителей, которые присутствовали на заседании, высказали пожелание депутатам быть ближе к населению района - чаще проводить встречи, обсуждать возникшие проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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