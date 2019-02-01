Два самодельных огнестрельных обреза нашли полицейские у тамбовчан
31 января в дежурную часть полиции поступила информация о том, что у жителя села Липовка Рассказовского района дома хранится незарегистрированное оружие. Полицейские прибыли по указанному адресу, обнаружили там самодельное огнестрельное оружие и опросили подозреваемого.
- Так называемый «поджигной» его владелец, местный 52-летний житель, изготовил 11 лет назад и хранил без надлежащего оформления документов у себя дома вместе с порохом и дробью, - отмечают в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.
Аналогичное преступление произошло и в Мичуринске. 35-летний житель микрорайона Кочетовка смастерил обрез и также хранил его дома.
- Оба подозреваемых и ранее имели проблемы с уголовным законодательством, что отягощает их вину. По данным фактам решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 222 УК РФ «Незаконное изготовление, приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов», - сообщили в полиции. - Подобное преступление наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Проводится дальнейшая проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU