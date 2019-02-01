Из Тамбова в Санкт-Петербург и обратно: в феврале открывается авиасообщение с северной столицей

СЕГОДНЯ 09:44 2019-02-01T09:44:53+03:00

Кроме того, вскоре тамбовчане смогут улететь на отдых в Сочи и Симферополь

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В 2019 году авиакомпания «РусЛайн» планирует выполнить 392 парных авиарейса по маршрутам Тамбов - Москва, Тамбов - Санкт-Петербург, Тамбов - Сочи, Тамбов - Симферополь.

С 2017 года полеты из аэропорта «Тамбов» выполняет авиакомпания «РусЛайн». С 18 января в направлении Москвы производится пять парных авиарейсов. Самолеты летают каждый день, кроме субботы и воскресенья.

5 февраля авиакомпания приступает к выполнению регулярных авиарейсов по маршруту Тамбов - Санкт-Петербург.

- Учитывая, что маршрут включен в перечень субсидируемых из федерального бюджета, на билеты установлен специальный фиксированный тариф - 5 тысяч 640 рублей, - цитирует пресс-служба региональной администрации заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта области Виктор Вакульчик. - С февраля по сентябрь планируется совершить 96 парных авиарейсов в северную столицу. Запланировано два рейса в неделю - по вторникам и четвергам.

С июня по сентябрь на самолете можно будет долететь до Сочи, а в июле-августе и до Симферополя. На каждое из этих направлений запланировано по 26 парных авиарейсов. Самолеты из Тамбова будут летать дважды в неделю по фиксированному тарифу - 5 тысяч 640 рублей на человека в один конец.

- Как пояснил коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов, уже сейчас открыта продажа билетов на южные направления. На них традиционно отмечается большой спрос. Это, в том числе, обусловлено и гибкой тарифной политикой - поддержка из федерального и регионального бюджетов помогает обеспечить устойчивые авиаперевозки по этим направлениям, - отмечают в пресс-службе администрации Тамбовской области.

В прошлом году правительство России расширило программу субсидирования авиаперевозок по стране. Программа по субсидированию пассажирских авиаперевозок, которая ранее распространялась только на Дальний Восток и территории севера России, теперь охватывает и другие регионы. Так, финансовую поддержку получат маршруты из Тамбова в направлениях Санкт-Петербурга, Сочи и Симферополя. Из областного бюджета на эти цели выделяется более 88 миллионов рублей. Из федеральной казны - около 30 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU